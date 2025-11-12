Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 года

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 17:20
    Непосредственное строительство участка "Маршрута Трампа" (TRIPP) в Сюнике начнется во второй половине 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

    Он уточнил, что проект будет выполнен в соответствии со всеми договоренностями, достигнутыми 8 августа в Вашингтоне.

    "До конца года будет составлен план и описаны все подробности проекта, которые будут утверждены в первой половине 2026 года, а во второй половине года начнется фактическое строительство", - сказал он.

    Пашинян также подчеркнул, что железная дорога будет проходить по маршруту, который существовал еще в советские времена, "газопровод же пройдет на значительно более северном расстоянии от этого маршрута, а линии электропередач будут проложены еще дальше на север".

    Он отметил, что команда президента США Дональда Трампа перегружены также другими проектами на Ближнем Востоке, но Армения будет добиваться соблюдения обозначенных сроков.

    "Tramp marşrutu"nun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq
    Pashinyan: Construction of TRIPP section in Armenia to begin in second half of 2026

