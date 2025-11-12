Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 года

Непосредственное строительство участка "Маршрута Трампа" (TRIPP) в Сюнике начнется во второй половине 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

Он уточнил, что проект будет выполнен в соответствии со всеми договоренностями, достигнутыми 8 августа в Вашингтоне.

"До конца года будет составлен план и описаны все подробности проекта, которые будут утверждены в первой половине 2026 года, а во второй половине года начнется фактическое строительство", - сказал он.

Пашинян также подчеркнул, что железная дорога будет проходить по маршруту, который существовал еще в советские времена, "газопровод же пройдет на значительно более северном расстоянии от этого маршрута, а линии электропередач будут проложены еще дальше на север".

Он отметил, что команда президента США Дональда Трампа перегружены также другими проектами на Ближнем Востоке, но Армения будет добиваться соблюдения обозначенных сроков.