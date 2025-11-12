İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    "Tramp marşrutu"nun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:27
    Tramp marşrutunun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq

    Sünikdə "Tramp Marşrutu"nun (TRIPP) hissəsinin tikintisi 2026-cı ilin ikinci yarısında başlayacaq.

    "Report-"n Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib.

    "İlin sonuna qədər plan tərtib ediləcək və layihənin bütün təfərrüatları təsvir ediləcək. Bunlar da 2026-cı ilin birinci yarısında təsdiqlənəcək, - o qeyd edib.

    O qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın komandası Yaxın Şərqdəki digər layihələrlə də yüklənib, lakin Ermənistan müəyyən edilmiş müddətlərə riayət olunmasına nail olacaq.

    Tramp marşrutu Zəngəzur dəhlizi Ermənistan
    Пашинян: Строительство участка TRIPP в Армении начнется во второй половине 2026 года
    Pashinyan: Construction of TRIPP section in Armenia to begin in second half of 2026

    Son xəbərlər

    17:45

    Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıb

    Region
    17:41
    Foto

    XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olub

    Hərbi
    17:38

    "Yenilənmiş, 3-cü Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" sənədi təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    17:37

    İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıb

    Biznes
    17:36
    Foto

    Ceyhun Bayramov Banqladeşin qeyri-rezident səfirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    17:35

    Sarayevo Bakı ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağa ümid edir

    Xarici siyasət
    17:34

    Azərbaycanda yeni peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanacaq

    Biznes
    17:32

    Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    17:27

    "Tramp marşrutu"nun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti