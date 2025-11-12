"Tramp marşrutu"nun Ermənistandan keçən hissəsinin inşasına gələn ilin ikinci yarısında başlanacaq
Region
- 12 noyabr, 2025
- 17:27
Sünikdə "Tramp Marşrutu"nun (TRIPP) hissəsinin tikintisi 2026-cı ilin ikinci yarısında başlayacaq.
"Report-"n Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib.
"İlin sonuna qədər plan tərtib ediləcək və layihənin bütün təfərrüatları təsvir ediləcək. Bunlar da 2026-cı ilin birinci yarısında təsdiqlənəcək, - o qeyd edib.
O qeyd edib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın komandası Yaxın Şərqdəki digər layihələrlə də yüklənib, lakin Ermənistan müəyyən edilmiş müddətlərə riayət olunmasına nail olacaq.
