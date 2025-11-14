Пашинян: Сроки передачи в управление "Маршрута Трампа" зависят от инвестиций

Сроки передачи в управление "Маршрута Трампа" через Сюник (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.) зависят исключительно от того, за какой период времени окупятся инвестиции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на конференции по региональной безопасности в Ереване.

По его словам, Армения обсуждает с США два сценария передачи "маршрута Трампа" через Сюник в аренду – на 49 или 99 лет.

Пашинян отметил, что армянская сторона не видит в этих обсуждениях политического компонента – они носят сугубо финансово-экономический характер.

"У инвестора должны быть гарантии, что он получит обратно вложенные средства вместе с определенной прибылью", - отметил он.

Пашинян также отметил, что в рамках реализации проекта будет создан совместный консорциум, в котором у Армении будет право решающего голоса.

"Вскоре определится и название компании, и в совете директоров консорциума будут представлены обе страны - их соотношение будет зависеть от доли инвестиций", - сообщил Пашинян.