    Пашинян: Сроки передачи в управление "Маршрута Трампа" зависят от инвестиций

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 11:07
    Пашинян: Сроки передачи в управление Маршрута Трампа зависят от инвестиций

    Сроки передачи в управление "Маршрута Трампа" через Сюник (42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по армянской территории - ред.) зависят исключительно от того, за какой период времени окупятся инвестиции.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на конференции по региональной безопасности в Ереване.

    По его словам, Армения обсуждает с США два сценария передачи "маршрута Трампа" через Сюник в аренду – на 49 или 99 лет.

    Пашинян отметил, что армянская сторона не видит в этих обсуждениях политического компонента – они носят сугубо финансово-экономический характер.

    "У инвестора должны быть гарантии, что он получит обратно вложенные средства вместе с определенной прибылью", - отметил он.

    Пашинян также отметил, что в рамках реализации проекта будет создан совместный консорциум, в котором у Армении будет право решающего голоса.

    "Вскоре определится и название компании, и в совете директоров консорциума будут представлены обе страны - их соотношение будет зависеть от доли инвестиций", - сообщил Пашинян.

    Paşinyan: "Tramp Marşrutu"nun idarəetməyə verilməsi müddətləri investisiyalardan asılıdır

