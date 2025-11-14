Paşinyan: "Tramp Marşrutu"nun idarəetməyə verilməsi müddətləri investisiyalardan asılıdır
Region
- 14 noyabr, 2025
- 11:21
"Tramp Marşrutu"nun (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi - red.) idarəetməyə verilmə müddəti yalnız investisiyaların hansı müddət ərzində özünü doğruldacağından asılıdır.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda regional təhlükəsizliklə bağlı konfransda bildirib.
Onun sözlərinə görə, Ermənistan ABŞ ilə "Tramp marşrutu"nun icarəyə verilməsi ilə bağlı iki ssenarini (49 və ya 99 illik) müzakirə edir.
Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi bu müzakirələrdə siyasi komponent görmür - onlar sırf maliyyə-iqtisadi xarakter daşıyır.
Son xəbərlər
11:22
İlham Əliyev: "Nəqliyyat qovşaqlarımızın artan rolu onları destruktiv qüvvələrin hədəfinə çevirir"İnfrastruktur
11:22
Toğrul Əsgərov: "VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında hədəfimiz ən azı 1 dəst medal qazanmaqdır"Fərdi
11:21
Paşinyan: "Tramp Marşrutu"nun idarəetməyə verilməsi müddətləri investisiyalardan asılıdırRegion
11:20
Foto
Azərbaycanda dəmir zavodunun tikintisi və istismarı üzrə əsas mərhələ başlayırİnfrastruktur
11:20
İlham Əliyev nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıbDaxili siyasət
11:15
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İslamiadada əsas rəqibimiz İran olacaq"Fərdi
11:13
Foto
Leyla Əliyeva Mingəçevirdə ekoloji aksiyalarda iştirak edibEkologiya
11:07
Xetaq Qazyumov: "İslamiadada azarkeşlərin etimadını doğruldacağımıza inam böyükdür"Fərdi
10:58
Foto