İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Paşinyan: "Tramp Marşrutu"nun idarəetməyə verilməsi müddətləri investisiyalardan asılıdır

    Region
    • 14 noyabr, 2025
    • 11:21
    Paşinyan: Tramp Marşrutunun idarəetməyə verilməsi müddətləri investisiyalardan asılıdır

    "Tramp Marşrutu"nun (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi - red.) idarəetməyə verilmə müddəti yalnız investisiyaların hansı müddət ərzində özünü doğruldacağından asılıdır.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda regional təhlükəsizliklə bağlı konfransda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistan ABŞ ilə "Tramp marşrutu"nun icarəyə verilməsi ilə bağlı iki ssenarini (49 və ya 99 illik) müzakirə edir.

    Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi bu müzakirələrdə siyasi komponent görmür - onlar sırf maliyyə-iqtisadi xarakter daşıyır.

    "Tramp Marşrutu" ABŞ Nikol Paşinyan
    Пашинян: Сроки передачи в управление "Маршрута Трампа" зависят от инвестиций

    Son xəbərlər

    11:22

    İlham Əliyev: "Nəqliyyat qovşaqlarımızın artan rolu onları destruktiv qüvvələrin hədəfinə çevirir"

    İnfrastruktur
    11:22

    Toğrul Əsgərov: "VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında hədəfimiz ən azı 1 dəst medal qazanmaqdır"

    Fərdi
    11:21

    Paşinyan: "Tramp Marşrutu"nun idarəetməyə verilməsi müddətləri investisiyalardan asılıdır

    Region
    11:20
    Foto

    Azərbaycanda dəmir zavodunun tikintisi və istismarı üzrə əsas mərhələ başlayır

    İnfrastruktur
    11:20

    İlham Əliyev nəqliyyat xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    11:15

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İslamiadada əsas rəqibimiz İran olacaq"

    Fərdi
    11:13
    Foto

    Leyla Əliyeva Mingəçevirdə ekoloji aksiyalarda iştirak edib

    Ekologiya
    11:07

    Xetaq Qazyumov: "İslamiadada azarkeşlərin etimadını doğruldacağımıza inam böyükdür"

    Fərdi
    10:58
    Foto

    Baş prokurorun müavini: Müsabiqədən keçən hüquqşünaslar yuxarı təsnifatlı vəzifələrə irəli çəkilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti