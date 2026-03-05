Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в регионе
В регионе
- 05 марта, 2026
- 18:23
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в регионе.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
На заседании принимали участие президент страны Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян и другие официальные лица.
"Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе и обеспечения нормального функционирования транспортных коммуникаций", - говорится в информации.
Пашинян дал соответствующие указания.
Отмечается, что нынешнее заседание Совбеза Армении стало третьим за неделю.
