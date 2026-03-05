Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в регионе

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 18:23
    Пашинян созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией в регионе

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня провел заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    На заседании принимали участие президент страны Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян и другие официальные лица.

    "Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе и обеспечения нормального функционирования транспортных коммуникаций", - говорится в информации.

    Пашинян дал соответствующие указания.

    Отмечается, что нынешнее заседание Совбеза Армении стало третьим за неделю.

