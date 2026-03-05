İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 19:33
    Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    İclasda ölkə Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan, parlament sədri Alen Simonyan və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

    "Regionda təhlükəsizlik vəziyyəti və nəqliyyat kommunikasiyalarının normal fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.

    N.Paşinyan müvafiq tapşırıqlar verib.

    Qeyd olunub ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının həftə ərzində üçüncü iclası keçirilib.

    Ermənistan Nikol Paşinyan
