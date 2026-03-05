Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib
Region
- 05 mart, 2026
- 19:33
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan regiondakı vəziyyətlə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
İclasda ölkə Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan, parlament sədri Alen Simonyan və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
"Regionda təhlükəsizlik vəziyyəti və nəqliyyat kommunikasiyalarının normal fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.
N.Paşinyan müvafiq tapşırıqlar verib.
Qeyd olunub ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının həftə ərzində üçüncü iclası keçirilib.
