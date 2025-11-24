Пашинян сегодня проведет заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал сегодня заседание Совета безопасности страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель Комиссии по обороне и безопасности парламента Андраник Кочарян.

По его словам, в заседании примет участие и министр обороны Сурен Папикян.