    Пашинян сегодня проведет заседание Совбеза Армении

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 12:24
    Пашинян сегодня проведет заседание Совбеза Армении

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал сегодня заседание Совета безопасности страны.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил председатель Комиссии по обороне и безопасности парламента Андраник Кочарян.

    По его словам, в заседании примет участие и министр обороны Сурен Папикян.

