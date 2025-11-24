Paşinyan bu gün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək
Region
- 24 noyabr, 2025
- 12:28
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik üzrə komissiyasının sədri Andranik Koçaryan bildirib.
Onun sözlərinə görə, iclasda müdafiə naziri Suren Papikyan da iştirak edəcək.
