    Paşinyan bu gün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək

    Region
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:28
    Paşinyan bu gün Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bu gün ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik üzrə komissiyasının sədri Andranik Koçaryan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iclasda müdafiə naziri Suren Papikyan da iştirak edəcək.

    Пашинян сегодня проведет заседание Совбеза Армении

