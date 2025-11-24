Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package 2025 Islamic Solidarity Games COP30
    Armenian PM to convene National Security Council meeting

    Region
    • 24 November, 2025
    • 13:35
    Armenian PM to convene National Security Council meeting

    Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has called a meeting of the country's National Security Council, said Andranik Kocharyan, Chairman of the Parliament's Defense and Security Committee, Report informs via the local media.

    According to Kocharyan, Defense Minister Suren Papikyan will also attend the meeting.

