Armenian PM to convene National Security Council meeting
Region
- 24 November, 2025
- 13:35
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has called a meeting of the country's National Security Council, said Andranik Kocharyan, Chairman of the Parliament's Defense and Security Committee, Report informs via the local media.
According to Kocharyan, Defense Minister Suren Papikyan will also attend the meeting.
