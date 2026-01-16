Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пашинян пропустит экономический форум в Давосе

    В регионе
    • 16 января, 2026
    • 16:45
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в Давосском экономическом форуме.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря армянского премьера Назели Багдасарян.

    Форум в Давосе пройдет 19-23 января.

    Paşinyan Davos forumunda iştirak etməyəcək

