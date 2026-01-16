Пашинян пропустит экономический форум в Давосе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в Давосском экономическом форуме.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря армянского премьера Назели Багдасарян.

Форум в Давосе пройдет 19-23 января.