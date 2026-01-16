İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Paşinyan Davos forumunda iştirak etməyəcək

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 16:49
    Paşinyan Davos forumunda iştirak etməyəcək

    Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Davos İqtisadi Forumunda iştirak etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryana istinadən məlumat yayıb.

    Forum yanvarın 19-23-də keçiriləcək.

    Davos İqtisadi Forumu Nikol Paşinyan
    Пашинян пропустит экономический форум в Давосе

    Son xəbərlər

    17:19

    Azərbaycan millisinin almaniyalı sabiq baş məşqçisi "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyunu üçün Bakıya gəlir - EKSKLÜZİV

    Futbol
    17:17

    Orxan Zeynalov: "İğdır-Naxçıvan kəməri ötürücülük gücünün artırılması ilə qazın əks axınına imkan yaradır"

    Energetika
    17:13

    İlham Əliyev Əmək Məcəlləsinə üç əsas istiqamət üzrə dəyişiklikləri təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    17:05

    Nadejda İsmayılova "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    17:04

    Rauf Vəliyev vəzifəsindən azad edilib, yerinə təyinat olub

    İnfrastruktur
    17:04

    "Real" kamerunlu futbolçu ilə maraqlanır

    Futbol
    16:56

    Azərbaycanda dini icmanın sədrinə sui-qəsd sifarişini xarici ölkə vətəndaşları verib - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tura start verilib

    Komanda
    16:49

    Paşinyan Davos forumunda iştirak etməyəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti