Paşinyan Davos forumunda iştirak etməyəcək
Region
- 16 yanvar, 2026
- 16:49
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan Davos İqtisadi Forumunda iştirak etməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryana istinadən məlumat yayıb.
Forum yanvarın 19-23-də keçiriləcək.
