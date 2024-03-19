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Пашинян: Процесс делимитации для Армении и Азербайджана входит в практический этап

Пашинян: Процесс делимитации для Армении и Азербайджана входит в практический этап Процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап.
В регионе
19 марта 2024 г. 00:36
Пашинян: Процесс делимитации для Армении и Азербайджана входит в практический этап

Процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап.

Как передает Report, об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями на условной границе.

"Это означает, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. Наша политика состоит в том, чтобы не допустить войны", - утверждал Н.Пашинян.

Отметим, что комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы по сей день провели семь встреч. На данном этапе в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan: Ermənistan və Azərbaycan üçün delimitasiya prosesi praktiki mərhələyə qədəm qoyur

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