Пашинян: Процесс делимитации для Армении и Азербайджана входит в практический этап

Процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап.

Процесс делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап.

Как передает Report , об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян на встрече с жителями на условной границе.

"Это означает, что необходимо уточнить, где фактически проходит граница Армении. Наша политика состоит в том, чтобы не допустить войны", - утверждал Н.Пашинян.

Отметим, что комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы по сей день провели семь встреч. На данном этапе в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.