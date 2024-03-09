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Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел

Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы по сей день провели семь встреч.
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 15:34
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел

Комиссии Азербайджана и Армении по делимитации государственной границы по сей день провели семь встреч.

Как сообщили Report в службе заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, на данном этапе в рамках деятельности комиссий ведутся работы по созданию нормативно-правовой базы, необходимой для проведения делимитационных работ.

В последнее время в армянских СМИ активно распространяется недостоверная информация, исходящая из правительственных источников, о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении, якобы находятся под "оккупацией" Азербайджана. При этом отмечается, что Азербайджанская Республика, не признавая этого, требует освобождения своих 4-х оккупированных сел.

В связи с этим, азербайджанская сторона считает необходимым отметить, что до проведения делимитации государственной границы совершенно безосновательно заявлять о том, что земли, принадлежащие 31 селу Армении "оккупированы".

Что касается 4-х неэксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна и они подлежат немедленному освобождению.

В рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения 4-х эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки) Азербайджана, оккупированных Арменией.

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Версия на английском языке Azerbaijan demands liberation of its villages
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistanın işğalı altında olan kəndlərin dərhal azad olunmasını tələb edir

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