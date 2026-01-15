Пашинян заявил о готовности Армении обеспечить беспрепятственное сообщение Азербайджана с Нахчываном

Армения подтверждает свою политическую волю обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном в ​​рамках согласованных договоренностей.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства.

"Хочу подчеркнуть и подтвердить нашу политическую волю: в рамках согласованных условий мы готовы, желаем и обязательно будем двигаться в этом направлении, в том числе в обеспечении беспрепятственного сообщения Азербайджана c его Нахчыванской АР в ​​соответствии с принципами, о которых мы неоднократно говорили. Мы (в Армении - ред.) должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной атмосфере и образу мышления", - сказал Пашинян.