    Пашинян заявил о готовности Армении обеспечить беспрепятственное сообщение Азербайджана с Нахчываном

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 12:04
    Армения подтверждает свою политическую волю обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном в ​​рамках согласованных договоренностей.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заседания правительства.

    "Хочу подчеркнуть и подтвердить нашу политическую волю: в рамках согласованных условий мы готовы, желаем и обязательно будем двигаться в этом направлении, в том числе в обеспечении беспрепятственного сообщения Азербайджана c его Нахчыванской АР в ​​соответствии с принципами, о которых мы неоднократно говорили. Мы (в Армении - ред.) должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной атмосфере и образу мышления", - сказал Пашинян.

    Paşinyan: Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiyaları açmağa hazırıq
    Armenia ready to ensure unhindered link between Azerbaijan and Nakhchivan, Pashinyan says

