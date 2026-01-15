İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Paşinyan: Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiyaları açmağa hazırıq

    Region
    • 15 yanvar, 2026
    • 12:13
    Paşinyan: Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiyaları açmağa hazırıq

    Ermənistan əldə olunan razılaşmalar çərçivəsində Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqənin təmin edilməsi üçün siyasi iradəsini təsdiqləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclası zamanı bildirib.

    "Siyasi iradəmizi vurğulamaq və təsdiqləmək istəyirəm: razılaşdırılmış şərtlər istiqamətdə irəliləyəməyə hazırıq. Bura dəfələrlə danışdığımız prinsiplərə uyğun olaraq Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə maneəsiz əlaqəsinin təmin edilməsi məsələsi də daxildir. Biz (Ermənistanda - red.) münaqişə məntiqindən kənara çıxmalı, normal, sülh mühitinə və düşüncə tərzinə keçməliyik", - N.Paşinyan deyib.

    Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Nikol Paşinyan
    Пашинян: Армения готова обеспечить беспрепятственное сообщение Азербайджана с Нахчываном
    Armenia ready to ensure unhindered link between Azerbaijan and Nakhchivan, Pashinyan says

    Son xəbərlər

    13:09

    Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edib

    Region
    13:08

    Azərbaycanda ötən il 198 min nəfərə proaktiv sosial ödəniş təyin edilib

    Maliyyə
    13:05

    Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılır

    Daxili siyasət
    13:02

    Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda sosial sığorta haqlarının 68 %-i qeyri-büdcə sektorunun payına düşür"

    Maliyyə
    12:59

    Sabah hava yağmursuz keçəcək - PROQNOZ

    Daxili siyasət
    12:57

    Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"

    Maliyyə
    12:50

    "Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün iddialarına aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    12:48

    "Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıb

    Komanda
    12:39

    Ötən il dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişləri üzrə 11 minə yaxın şəxsin müraciətinə baxılıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti