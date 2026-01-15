Paşinyan: Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiyaları açmağa hazırıq
Region
- 15 yanvar, 2026
- 12:13
Ermənistan əldə olunan razılaşmalar çərçivəsində Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqənin təmin edilməsi üçün siyasi iradəsini təsdiqləyir.
"Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclası zamanı bildirib.
"Siyasi iradəmizi vurğulamaq və təsdiqləmək istəyirəm: razılaşdırılmış şərtlər istiqamətdə irəliləyəməyə hazırıq. Bura dəfələrlə danışdığımız prinsiplərə uyğun olaraq Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə maneəsiz əlaqəsinin təmin edilməsi məsələsi də daxildir. Biz (Ermənistanda - red.) münaqişə məntiqindən kənara çıxmalı, normal, sülh mühitinə və düşüncə tərzinə keçməliyik", - N.Paşinyan deyib.
Son xəbərlər
13:09
Cevdet Yılmaz ABŞ səfiri ilə İran və Suriyadakı son prosesləri müzakirə edibRegion
13:08
Azərbaycanda ötən il 198 min nəfərə proaktiv sosial ödəniş təyin edilibMaliyyə
13:05
Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılırDaxili siyasət
13:02
Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda sosial sığorta haqlarının 68 %-i qeyri-büdcə sektorunun payına düşür"Maliyyə
12:59
Sabah hava yağmursuz keçəcək - PROQNOZDaxili siyasət
12:57
Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"Maliyyə
12:50
"Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün iddialarına aydınlıq gətiribDaxili siyasət
12:48
"Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıbKomanda
12:39