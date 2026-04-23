Пашинян признал наличие системных проблем в гражданской авиации Армении
В регионе
- 23 апреля, 2026
- 13:09
В сфере гражданской авиации Армения сталкивается с системными проблемами, требующими радикальных решений.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.
По словам Пашиняна, в стране существует дефицит знаний, необходимых для адекватного реагирования на современные авиационные системы и обеспечения достойного места в отрасли.
Он также сообщил, что правительство намерено начать сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) для выбора оптимальной модели управления в этой сфере.
