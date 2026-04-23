    В регионе
    23 апреля, 2026
    • 13:09
    Пашинян признал наличие системных проблем в гражданской авиации Армении

    В сфере гражданской авиации Армения сталкивается с системными проблемами, требующими радикальных решений.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

    По словам Пашиняна, в стране существует дефицит знаний, необходимых для адекватного реагирования на современные авиационные системы и обеспечения достойного места в отрасли.

    Он также сообщил, что правительство намерено начать сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) для выбора оптимальной модели управления в этой сфере.

    Никол Пашинян Гражданская авиация Армения
    Paşinyan Ermənistanın mülki aviasiyasında problemlərin mövcudluğunu etiraf edib
    Pashinyan admits problems in Armenia's civil aviation

