Пашинян признал наличие системных проблем в гражданской авиации Армении

В сфере гражданской авиации Армения сталкивается с системными проблемами, требующими радикальных решений.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По словам Пашиняна, в стране существует дефицит знаний, необходимых для адекватного реагирования на современные авиационные системы и обеспечения достойного места в отрасли.

Он также сообщил, что правительство намерено начать сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) для выбора оптимальной модели управления в этой сфере.