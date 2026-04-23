    Paşinyan Ermənistanın mülki aviasiyasında problemlərin mövcudluğunu etiraf edib

    • 23 aprel, 2026
    • 13:14
    Paşinyan Ermənistanın mülki aviasiyasında problemlərin mövcudluğunu etiraf edib

    Mülki aviasiya sahəsində Ermənistan radikal həllər tələb edən sistemli problemlərlə üzləşir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədə müasir aviasiya sistemlərinə adekvat reaksiya vermək və sahədə layiqli yer tutmaq üçün zəruri olan bilik çatışmazlığı mövcuddur.

    O, həmçinin hökumətin bu sahədə optimal idarəetmə modelinin seçilməsi üçün Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı (ICAO) ilə əməkdaşlığa başlamaq niyyətində olduğunu bildirib.

    Nikol Paşinyan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Ermənistan
    Пашинян признал наличие системных проблем в гражданской авиации Армении
    Pashinyan admits problems in Armenia's civil aviation

