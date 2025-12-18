Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

    • 18 декабря, 2025
    • 14:25
    Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

    Премьер-министр Никол Пашинян поприветствовал отправку первой партии азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава правительства Армении заявил сегодня на брифинге.

    "Знаю, что первый состав с произведенными в Азербайджане нефтепродуктами уже едет в Армению. Приветствую это развитие", - сказал он.

    По его словам, торговля происходит между частными компаниями, но политические условия для этого были созданы благодаря установившему миру между Баку и Ереваном.

    "Были также договоренности политического уровня. Первая сделка уже является реальностью", - добавил Пашинян.

    Отметим, что сегодня первая партия азербайджанских нефтепродуктов была отправлена в Армению со станции Биляджари.

    Paşinyan Azərbaycandan Ermənistana neft məhsullarının tədarükünü alqışlayıb
    Pashinyan welcomes first shipment of Azerbaijani petroleum products to Armenia

