Пашинян приветствовал поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Премьер-министр Никол Пашинян поприветствовал отправку первой партии азербайджанских нефтепродуктов в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава правительства Армении заявил сегодня на брифинге.

"Знаю, что первый состав с произведенными в Азербайджане нефтепродуктами уже едет в Армению. Приветствую это развитие", - сказал он.

По его словам, торговля происходит между частными компаниями, но политические условия для этого были созданы благодаря установившему миру между Баку и Ереваном.

"Были также договоренности политического уровня. Первая сделка уже является реальностью", - добавил Пашинян.

Отметим, что сегодня первая партия азербайджанских нефтепродуктов была отправлена в Армению со станции Биляджари.