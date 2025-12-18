Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению
- 18 декабря, 2025
- 14:00
Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению в четверг со станции Биляджари.
Как сообщает Report, 1 220 тонн автомобильного бензина марки "АИ-95", загруженного в 22 вагона, будут доставлены грузовым поездом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) на станцию Беюк-Кясик, расположенную в Агстафинском районе, сегодня вечером.
Затем груз последует в Армению транзитом через территорию Грузии.
Отметим, что перевозки в этом направлении продолжаются после решения президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре этого года о снятии ограничений на транзит грузов в Армению, действовавшее со времен оккупации азербайджанских земель.
Таким образом, сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начала поставку азербайджанских нефтепродуктов в Армению.