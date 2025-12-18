Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в Армению в четверг со станции Биляджари.

Как сообщает Report, 1 220 тонн автомобильного бензина марки "АИ-95", загруженного в 22 вагона, будут доставлены грузовым поездом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) на станцию Беюк-Кясик, расположенную в Агстафинском районе, сегодня вечером.

Затем груз последует в Армению транзитом через территорию Грузии.

Отметим, что перевозки в этом направлении продолжаются после решения президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре этого года о снятии ограничений на транзит грузов в Армению, действовавшее со времен оккупации азербайджанских земель.

Таким образом, сегодня Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) впервые начала поставку азербайджанских нефтепродуктов в Армению.