Пашинян принял предложение Трампа присоединиться к Совету мира

Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира в качестве одного из его основателей.

Как передает Report, об этом пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян сообщила в соцсетях.

"Премьер-министр Пашинян принял предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру", - написала она.