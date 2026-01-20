Пашинян принял предложение Трампа присоединиться к Совету мира
- 20 января, 2026
- 10:51
Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира в качестве одного из его основателей.
Как передает Report, об этом пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян сообщила в соцсетях.
"Премьер-министр Пашинян принял предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру", - написала она.
