Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Пашинян принял предложение Трампа присоединиться к Совету мира

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 10:51
    Пашинян принял предложение Трампа присоединиться к Совету мира

    Премьер-министр Никол Пашинян получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира в качестве одного из его основателей.

    Как передает Report, об этом пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян сообщила в соцсетях.

    "Премьер-министр Пашинян принял предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру", - написала она.

    Никол Пашинян Совет мира по Газе Дональд Трамп
    Paşinyan Trampın Sülh şurasına qoşulmaq təklifini qəbul edib

    Последние новости

    11:36

    Цены на газ в Европе выросли на 0,5%

    Энергетика
    11:24

    В результате российских обстрелов по Харькову пострадали 13 человек, есть погибший

    Другие страны
    11:17

    В Азербайджане за сутки задержаны около 200 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    11:11
    Фото
    Видео

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    11:06

    В результате обстрела ВС РФ по Киеву без тепла и водоснабжения остались несколько тысяч домов

    Другие страны
    11:05

    Служба финансового мониторинга выбирает аудитора

    Финансы
    11:02
    Видео

    Haber Global подготовил репортаж о трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    10:56

    Лицам с инвалидностью и семьям шехидов 20 Января выдано 143 квартиры

    Социальная защита
    10:51

    Пашинян принял предложение Трампа присоединиться к Совету мира

    В регионе
    Лента новостей