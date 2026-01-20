İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Paşinyan Trampın Sülh şurasına qoşulmaq təklifini qəbul edib

    Paşinyan Trampın Sülh şurasına qoşulmaq təklifini qəbul edib

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 10:54
    Paşinyan Trampın Sülh şurasına qoşulmaq təklifini qəbul edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ABŞ Prezidenti Donald Trampdan Sülh şurasına təsisçilərdən biri kimi qoşulmaq üçün rəsmi dəvət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə baş nazirin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Baş nazir Paşinyan təklifi sevgi və məsuliyyətlə qəbul edib, Ermənistanın sülhə töhfə vermək işinə sadiqliyini təsdiqləyib", - o yazıb.

    Nikol Paşinyan Sülh Şurası Donald Tramp
    Пашинян принял предложение Трампа присоединиться к Совету мира

