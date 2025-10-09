Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 12:48
    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Пашинян отправится в Таджикистан из Бельгии, где в настоящее время принимает участие в форуме "Глобальные ворота" (Global Gateway).

    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək
    Pashinyan to attend CIS summit in Tajikistan

