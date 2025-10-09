Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане
В регионе
- 09 октября, 2025
- 12:48
Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
Пашинян отправится в Таджикистан из Бельгии, где в настоящее время принимает участие в форуме "Глобальные ворота" (Global Gateway).
Последние новости
13:00
Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 годуПромышленность
12:50
Закир Гасанов выразил соболезнования ПакистануВнешняя политика
12:48
Пашинян примет участие в саммите СНГ в ТаджикистанеВ регионе
12:48
ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денегФинансы
12:45
Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словамиВнутренняя политика
12:43
Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАСФинансы
12:42
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозыЭкология
12:41
Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объемеБизнес
12:39