Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в саммите глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Пашинян отправится в Таджикистан из Бельгии, где в настоящее время принимает участие в форуме "Глобальные ворота" (Global Gateway).