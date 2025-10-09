Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Düşənbədə keçiriləcək Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) dövlət başçılarının sammitində iştirak edəcək.
Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.
N.Paşinyan Tacikistana Belçikadan gedəcək. O burada "Global Gateway" forumunda iştirak edir.
