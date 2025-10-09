İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 12:53
    Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcək
    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Düşənbədə keçiriləcək Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) dövlət başçılarının sammitində iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    N.Paşinyan Tacikistana Belçikadan gedəcək. O burada "Global Gateway" forumunda iştirak edir.

    Paşinyan MDB Düşənbə
