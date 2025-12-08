ГТК приступил к внедрению системы ARAS Pro

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 15:29
    Государственный таможенный комитет Азербайджана приступил к внедрению системы ARAS Pro.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ГТК Натиг Ширинов на форуме "Таможня-бизнес 2025: Диалог и доверие".

    По его словам, ГТК приступил к внедрению новой версии автоматизированной системы анализа рисков (ARAS): "Это приложение ARAS Pro, с его помощью мы вывели систему на новый уровень. По мере очистки данных, мы также можем включать в систему новые, дополнительные алгоритмы".

    Ширинов отметил, что цель комитета на ближайшие годы - максимально сократить формальности: "Если сравнить 11 месяцев этого года с 11 месяцами 2023 года, то в настоящее время 38% деклараций, выпущенных для свободного обращения, обрабатываются менее чем за три часа. Около 55% деклараций, поданных участниками "Зеленого коридора", оформляются менее чем за три часа".

    ARAS Pro ГТК Натиг Ширинов "таможня-бизнес"
    Dövlət Gömrük Komitəsi "ARAS Pro"nun tətbiqinə başlayıb
