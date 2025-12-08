Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документов

    Бизнес
    • 08 декабря, 2025
    • 15:21
    ГТК Азербайджана призывает активизировать цифровизацию транзитных документов

    Государственного таможенного комитета Азербайджана считает необходимым активизировать работу по цифровизации транзитных документов.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя ГТК Фуад Мамедов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    Мамедов отметил, что таможенные органы используют передовые технические средства контроля и активно внедряют международные инструменты и системы. Это оказывает прямое влияние на увеличение объёмов транзита.

    "С 2022 года объем транзитных грузов по Среднему коридору вырос почти на 90%. Этому способствует то, что на Каспии действует крупнейший торговый флот, а также функционирует Бакинский международный морской порт, мощность которого планируется довести до 25 млн тонн в год. Кроме того, в стране работают самые современные карго-операторы и 9 международных аэропортов, что значительно усиливает логистические возможности", - заявил он.

