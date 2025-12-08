İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    DGK rəsmisi: "Tranzit sənədləri rəqəmsallaşdırılmalıdır"

    Biznes
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:37
    DGK rəsmisi: Tranzit sənədləri rəqəmsallaşdırılmalıdır

    Azərbaycanda tranzit sənədlərinin rəqəmsallaşdırılması istiqamətində bir sıra işlər görülməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) sədrinin müavini Fuad Məmmədov Bakıda keçirilən "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" adlı tədbirdə bildirib.

    "Eyni zamanda gömrük orqanları qabaqcıl texniki nəzarət vasitələri tətbiq edir, beynəlxalq alətlərdən və sistemlərdən istifadə edir, bu da tranzitin həcminə təsir eləyən amillərdəndir. 2022-ci ildən Orta Dəhliz boyunca tranzit yüklərində 90 %-ə yaxın artım müşahidə olunur. Bu da onunla bağlıdır ki, Xəzər dənizində ən böyük ticarət donanması bizdədir. Eyni zamanda illik yükaşırma gücü 25 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulan Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı mövcuddur. Həmçinin ən qabaqcıl karqo operatorlarının olması və ölkəmizdə 9 beynəlxalq hava limanının fəaliyyət göstərməsi bu proseslərə töhfə verən amillərdən hesab olunur", - deyə o qeyd edib.

    Dövlət Gömrük Komitəsi Fuad Məmmədov

    Son xəbərlər

    14:05

    Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    14:03

    "Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

    Futbol
    14:03

    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır

    Biznes
    14:02

    Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Biznes
    13:56

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib

    Biznes
    13:56

    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi təklif edib

    Region
    13:55

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan hərbçilərinin Qəzzada iştirakı ilə bağlı yekun qərar yoxdur

    Xarici siyasət
    13:55

    Nazir: "3+3" formatının əvvəl Azərbaycanda, sonra Ermənistanda keçirilməsi təklif edilib

    Xarici siyasət
    13:54

    Şöbə müdiri: Hazırda TƏBİB-in xəstəxanalarında 4 mindən çox hemodializ xəstəsi var

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti