Пашинян: Препятствий для нормализации отношений с Турцией больше нет
В регионе
- 30 октября, 2025
- 10:19
Открытие армяно-турецкой границы и установление дипотношений между странами - вопрос времени.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на 8-м Парижском форуме мира, видеозапись которого он опубликовал в своих социальных сетях.
"Никаких существенных препятствий для этого сейчас нет. Как скоро это произойдет – не могу сказать. Но уверен - настанет время, когда Армения и Турция установят политическое и экономическое сотрудничество и станут нормальными соседями", - заявил армянский премьер.
