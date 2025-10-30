Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Пашинян: Препятствий для нормализации отношений с Турцией больше нет

    Открытие армяно-турецкой границы и установление дипотношений между странами - вопрос времени.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на 8-м Парижском форуме мира, видеозапись которого он опубликовал в своих социальных сетях.

    "Никаких существенных препятствий для этого сейчас нет. Как скоро это произойдет – не могу сказать. Но уверен - настанет время, когда Армения и Турция установят политическое и экономическое сотрудничество и станут нормальными соседями", - заявил армянский премьер.

    Paşinyan: Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üçün artıq heç bir maneə yoxdur
    Pashinyan says Armenia-Türkiye border opening is a matter of time

