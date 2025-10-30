İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Paşinyan: Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üçün artıq heç bir maneə yoxdur

    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:22
    Paşinyan: Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üçün artıq heç bir maneə yoxdur

    Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması və ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulması zaman məsələsidir.

    "Report" "Sputnik-Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan 8-ci Paris Sülh Forumunda bildirib.

    "Bunun üçün indi heç bir ciddi maneə yoxdur. Bunun nə qədər tez baş verəcəyini deyə bilmərəm", - Baş nazir vurğulayıb.

    Hökumət başçısı əmindir ki, Ermənistan və Türkiyə siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq quracaq və tərəflər arasında normal qonşuluq münasibətləri yaranacaq.

    Nikol Paşinyan Türkiyə sərhəd Ermənistan
    Пашинян: Препятствий для нормализации отношений с Турцией больше нет

    Son xəbərlər

    10:27
    Foto

    Abşeron Ticarət Mərkəzi sahibkarlara dəstəyi gücləndirir

    Biznes
    10:22

    Paşinyan: Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üçün artıq heç bir maneə yoxdur

    Region
    10:21

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    10:20

    Aprel ayında Tramp və Si Cinpin arasında növbəti görüş olacaq

    Digər ölkələr
    10:13
    Foto

    Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində bütün evlərdə günəş panelləri quraşdırılıb

    Daxili siyasət
    10:10

    AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:05
    Foto

    Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    10:05

    Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Şəmkir Regional Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunub

    Sağlamlıq
    10:01

    Azərbaycan Kuboku: "Zaqatala" ilə oyun "Sumqayıt" üçün əlamətdar olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti