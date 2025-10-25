Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Пашинян подтвердил визит в Казахстан в ближайшее время

    В регионе
    • 25 октября, 2025
    • 10:39
    Пашинян подтвердил визит в Казахстан в ближайшее время

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его официальный визит в Казахстан состоится в ближайшее время.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он сообщил в поздравительном послании президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву по случаю Дня Республики.

    "Надеюсь, что в ходе моего официального визита в Казахстан, запланированного на ближайшее время, мы обсудим армяно-казахстанскую межгосударственную повестку дня во имя дружбы, процветания и продвижения двусторонних стратегических отношений, ориентированных на будущее", - отметил Пашинян.

    В своем послании он также подчеркнул значимость реформ, проводимых в Казахстане под руководством Токаева, направленных на укрепление независимости, развитие институтов и социально-экономическое процветание страны.

    Ранее в августе пресс-служба казахстанского лидера сообщила о подготовке к официальному визиту Пашиняна в Казахстан. Сообщалось, что визит состоится в конце 2025 года.

