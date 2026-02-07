В регионах Азербайджана ожидается сильный ветер – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 07 февраля, 2026
- 17:01
8–9 февраля в некоторых районах Азербайджана прогнозируется усиление ветра.
Как сообщает Report, Национальная служба гидрометеорологии объявила желтый уровень предупреждения.
Согласно информации, в Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Геранбое, Мингячевире, Тертере, Евлахе, Барде, Хызы, Гусаре, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане, Джебраиле, Дашкесане, Гедабее, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Сабирабаде, Лерике и Ярдымлы будет дуть западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.
