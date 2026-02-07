Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали из реанимации

    Здоровье
    • 07 февраля, 2026
    • 16:12
    Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали из реанимации

    Учительница, в которую выстрелил ученик в Баку, переведена в палату.

    Как сообщили в ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре, 29-летняя женщина переведена из отделения реанимации в отделение нейрохирургии.

    В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

    Напомним, инцидент произошел накануне в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса выстрелил в учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

    Bakıda şagirdin güllələdiyi müəllimə palataya köçürülüb
