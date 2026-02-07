Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали из реанимации

Учительница, в которую выстрелил ученик в Баку, переведена в палату.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре, 29-летняя женщина переведена из отделения реанимации в отделение нейрохирургии.

В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.

Напомним, инцидент произошел накануне в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса выстрелил в учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.