Пострадавшую при стрельбе в лицее İdrak учительницу выписали из реанимации
Здоровье
- 07 февраля, 2026
- 16:12
Учительница, в которую выстрелил ученик в Баку, переведена в палату.
Как сообщили в ответ на запрос Report в Клиническом медицинском центре, 29-летняя женщина переведена из отделения реанимации в отделение нейрохирургии.
В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.
Напомним, инцидент произошел накануне в лицее İdrak, расположенном в Бинагадинском районе столицы. Ученик 10-го класса выстрелил в учительницу из охотничьего ружья, принадлежащего его отцу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
