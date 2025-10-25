İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Region
    • 25 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Paşinyan tezliklə Qazaxıstana səfər edəcəyini təsdiqləyib
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Qazaxıstana rəsmi səfərinin tezliklə baş tutacağını açıqlayıb.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevə Respublika Günü münasibətilə yazdığı təbrik mesajında ​​bildirib.

    "Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə baş tutması planlaşdırılan Qazaxıstana rəsmi səfərim zamanı dostluq, rifah və gələcəyə yönəlmiş ikitərəfli strateji münasibətlərin inkişafı naminə Ermənistan-Qazaxıstan dövlətlərarası gündəliyini müzakirə edəcəyik", - Paşinyan qeyd edib.

    O, mesajında ​​həmçinin Tokayevin rəhbərliyi altında Qazaxıstanda müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə, institutların inkişafına və ölkənin sosial-iqtisadi rifahının təşviqinə yönəlmiş islahatların vacibliyini vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, avqustun əvvəlində Qazaxıstan liderinin mətbuat xidməti Paşinyanın ölkəyə rəsmi səfərinə hazırlıqların aparıldığını açıqlamışdı. Səfərin 2025-ci ilin sonlarına planlaşdırıldığı bildirilirdi.

    Nikol Paşinyan Qazaxıstan
