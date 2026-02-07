Венеция оказалась под угрозой подтопления: За 9 дней зафиксировано 15 приливов
Другие страны
- 07 февраля, 2026
- 17:36
Венеция переживает аномальное начало года: за девять дней в городе было зафиксировано 15 высоких приливов.
Как передает Report, сообщило агентство ANSA со ссылкой на директора Центра мониторинга приливов Альвизе Папа.
По его словам, из 15-ти приливов 10 превысили отметку в 110 сантиметров, что вынудило власти десять раз задействовать систему защиты от наводнений MOSE. Он назвал эту ситуацию рекордом для данного периода, подчеркнув растущую угрозу из-за глобального потепления.
Несмотря на то, что погодные условия в последние дни не были экстремальными, город все чаще оказывается под угрозой затопления. Специалисты предупреждают: если средний уровень воды будет расти, то даже незначительные атмосферные колебания приведут к подтоплениям.
Последние новости
18:34
"Манчестер Юнайтед" одержал четвертую победу подряд в чемпионате АнглииФутбол
18:33
Bloomberg: ЕС планирует выделить дополнительные средства на оборонуДругие страны
18:19
Зеленский: Именно Россия должна завершить эту войнуДругие страны
18:06
Большой шлем: Азербайджанский дзюдоист завоевал путевку в финалИндивидуальные
17:55
В Санкт-Петербурге из ТЦ эвакуировали 200 человекВ регионе
17:41
Напавший на студентов в Уфе подросток выкрикивал националистические лозунги - ОБНОВЛЕНОВ регионе
17:36
Венеция оказалась под угрозой подтопления: За 9 дней зафиксировано 15 приливовДругие страны
17:20
Азербайджан на 8,8% сократил расходы на импорт систем кондиционирования из ТурцииБизнес
17:01