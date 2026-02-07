Венеция оказалась под угрозой подтопления: За 9 дней зафиксировано 15 приливов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 17:36
    Венеция переживает аномальное начало года: за девять дней в городе было зафиксировано 15 высоких приливов.

    Как передает Report, сообщило агентство ANSA со ссылкой на директора Центра мониторинга приливов Альвизе Папа.

    По его словам, из 15-ти приливов 10 превысили отметку в 110 сантиметров, что вынудило власти десять раз задействовать систему защиты от наводнений MOSE. Он назвал эту ситуацию рекордом для данного периода, подчеркнув растущую угрозу из-за глобального потепления.

    Несмотря на то, что погодные условия в последние дни не были экстремальными, город все чаще оказывается под угрозой затопления. Специалисты предупреждают: если средний уровень воды будет расти, то даже незначительные атмосферные колебания приведут к подтоплениям.

