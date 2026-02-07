Венеция оказалась под угрозой подтопления: За 9 дней зафиксировано 15 приливов

Венеция переживает аномальное начало года: за девять дней в городе было зафиксировано 15 высоких приливов.

Как передает Report, сообщило агентство ANSA со ссылкой на директора Центра мониторинга приливов Альвизе Папа.

По его словам, из 15-ти приливов 10 превысили отметку в 110 сантиметров, что вынудило власти десять раз задействовать систему защиты от наводнений MOSE. Он назвал эту ситуацию рекордом для данного периода, подчеркнув растущую угрозу из-за глобального потепления.

Несмотря на то, что погодные условия в последние дни не были экстремальными, город все чаще оказывается под угрозой затопления. Специалисты предупреждают: если средний уровень воды будет расти, то даже незначительные атмосферные колебания приведут к подтоплениям.