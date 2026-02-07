В Ереване госпитализирован военнослужащий, подвергнувшийся групповому избиению

Армянский военнослужащий-контрактник доставлен в госпиталь в Ереване в критическом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сообщается, что 24-летний контрактник подвергся групповому избиению, он получил тяжелые телесные повреждения, в том числе травмы лица и глаз. В госпиталь прибыли сотрудники военной полиции. Врачи сообщили, что военнослужащий находится в операционной и не в состоянии давать показания.

Инцидент в одной из воинских частей Еревана произошел 5 февраля.

Минобороны еще не обнародовало официальную информацию по данному инциденту.