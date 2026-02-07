Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Ереване госпитализирован военнослужащий, подвергнувшийся групповому избиению

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 16:11
    В Ереване госпитализирован военнослужащий, подвергнувшийся групповому избиению

    Армянский военнослужащий-контрактник доставлен в госпиталь в Ереване в критическом состоянии.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Сообщается, что 24-летний контрактник подвергся групповому избиению, он получил тяжелые телесные повреждения, в том числе травмы лица и глаз. В госпиталь прибыли сотрудники военной полиции. Врачи сообщили, что военнослужащий находится в операционной и не в состоянии давать показания.

    Инцидент в одной из воинских частей Еревана произошел 5 февраля.

    Минобороны еще не обнародовало официальную информацию по данному инциденту.

