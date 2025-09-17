Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном.
Как передает Report, об этом премьер-министр Армении написал на своей странице в соцсети X, в ответ на публикацию президента США Дональда Трампа о Вашингтонской встрече 8 августа.
"Еще раз выражаю благодарность Вам президент Трамп за посредничество в заключении этого исторического соглашения с Азербайджаном - такого никто ранее не достигал. Подтверждаю свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира и реализации TRIPP (42-километровый отрезок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении - ред.)", - написал Пашинян.
Once again thank you President @realDonaldTrump for brokering this historic agreement with Azerbaijan — something no one before achieved.— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 17, 2025
Reaffirming my commitment to work on further institutionalization of peace & realization of TRIPP. https://t.co/42OTH6GmrQ