Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом премьер-министр Армении написал на своей странице в соцсети X, в ответ на публикацию президента США Дональда Трампа о Вашингтонской встрече 8 августа.

"Еще раз выражаю благодарность Вам президент Трамп за посредничество в заключении этого исторического соглашения с Азербайджаном - такого никто ранее не достигал. Подтверждаю свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира и реализации TRIPP (42-километровый отрезок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении - ред.)", - написал Пашинян.