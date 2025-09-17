Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 09:30
    Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом премьер-министр Армении написал на своей странице в соцсети X, в ответ на публикацию президента США Дональда Трампа о Вашингтонской встрече 8 августа.

    "Еще раз выражаю благодарность Вам президент Трамп за посредничество в заключении этого исторического соглашения с Азербайджаном - такого никто ранее не достигал. Подтверждаю свою приверженность работе по дальнейшей институционализации мира и реализации TRIPP (42-километровый отрезок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении - ред.)", - написал Пашинян.

    Азербайджан Армения США Вашингтонские соглашения Никол Пашинян
