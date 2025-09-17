İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Paşinyan Azərbaycanla sülhə sadiq olduğunu təsdiqləyib

    Region
    • 17 sentyabr, 2025
    • 09:41
    Paşinyan Azərbaycanla sülhə sadiq olduğunu təsdiqləyib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla sülhün daha da institutlaşdırılması istiqamətində işləməyə sadiqliyini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, Ermənistanın Baş naziri bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampın 8 avqust Vaşinqton görüşü ilə bağlı paylaşımını şərh edərkən bildirib.

    "Bir daha Donald Trampa Azərbaycanla bu tarixi sazişin bağlanmasında vasitəçiliyinə görə təşəkkürümü bildirirəm - buna əvvəllər heç kim nail olmamışdı. Sülhün daha da institutlaşdırılması və TRIPP-in (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçən 42 kilometrlik hissəsi - red.) həyata keçirilməsi üçün işə sadiq qaldığımı təsdiqləyirəm", - N.Paşinyan yazıb.

    Paşinyan Zəngəzur dəhlizi Tramp marşrutu Azərbaycan SÜLH
    Пашинян подтвердил приверженность институционализации мира с Азербайджаном
    Pashinyan сonfirms commitment to institutionalizing peace with Azerbaijan

