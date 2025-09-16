Трамп поделился очередной публикацией в связи с Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп вновь опубликовал фотографию с исторической встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном от 8 августа в Вашингтоне.

Как передает Report, свою публикацию в Truth Social он сопроводил словами:

"Для меня такая честь помочь урегулировать конфликт между Азербайджаном и Арменией и, в то же время, подружиться с этими двумя великими лидерами и людьми, президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. Это будет нескончаемая дружба для меня, но, что более важно, для Соединенных Штатов Америки!".

Отметим, что в Вашингтоне 8 августа лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Один из пунктов этого документа касается запуска Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа") в рамках разблокирования региональных коммуникаций. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.