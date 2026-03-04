Пашинян: Поддержка Грузии укрепляет торговлю и мирное сотрудничество в регионе
В регионе
- 04 марта, 2026
- 12:42
Поддержка со стороны Грузии играет ключевую роль в усилении трехстороннего экономического взаимодействия в регионе Южного Кавказа.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Данное заявление прозвучало в Тбилиси по итогам 15-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое армянский премьер провел совместно со своим грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.
Пашинян отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном вносит существенный вклад в укрепление стабильности на Южном Кавказе. Премьер-министр дал высокую оценку содействию, которое грузинская сторона оказывает этому процессу.
