İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Paşinyan: Gürcüstanın dəstəyi regionda ticarət və sülh əməkdaşlığını gücləndirir

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 12:34
    Paşinyan: Gürcüstanın dəstəyi regionda ticarət və sülh əməkdaşlığını gücləndirir

    Gürcüstanın dəstəyi regionda üçtərəfli iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirir.

    "Report"un Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Tbilisidə gürcüstanlı həmkarı İrakli Kobaxidze ilə birgə keçirdikləri Hökumətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının 15-ci iclasından sonra səsləndirib.

    O qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin möhkəmlənməsinə mühüm töhfə verir. Baş nazir Gürcüstanın bu prosesə göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib.

    Bununla yanaşı Nikol Paşinyan İrakli Kobaxidzeyə təşəkkür edib:

    "O, şəxsən Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesini dəstəkləyir. Bu gün Ermənistan və Azərbaycan Gürcüstanın dəstəyi ilə iqtisadi və diplomatik əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində addımlar atır".

    Nikol Paşinyan İrakli Kobaxidze Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi Gürcüstan
    Пашинян: Поддержка Грузии укрепляет торговлю и мирное сотрудничество в регионе
    Pashinyan highlights Georgia's regional role

    Son xəbərlər

    13:06

    Çin İrandan 470 vətəndaşını təxliyə edib

    Digər ölkələr
    13:06

    Prezident İlham Əliyev İranın ölkəmizdəki səfirliyində olub, başsağlığı verib

    Digər
    13:05

    Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilib

    Daxili siyasət
    13:03

    Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"

    Fərdi
    13:03

    Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:00

    Kipr hava məkanının bir hissəsini bağlayıb

    Digər ölkələr
    12:59

    Bakıda hoteldə anasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlana hökm oxunub

    Hadisə
    12:58

    Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıb

    İqtisadiyyat
    12:56

    Pedro Sançes Trampa: Milyonların taleyi ilə oynaya bilməzsiniz

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti