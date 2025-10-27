Пашинян: Парламентские выборы в Армении определят дальнейшее развитие страны
В регионе
- 27 октября, 2025
- 11:35
Парламентские выборы в Армении в июне 2026 года определят дальнейшее развитие страны.
Как передает Report, об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.
"В июне пройдут парламентские выборы, которые дадут ответ на один ключевой вопрос - подтвердит ли народ Армении приверженность миру. В противном случае страна рискует скатится к конфликту и логике форпоста", - отметил он.
По его словам, народ страны должен своим выбором отстаивать мир.
"В этом, собственно, и заключается главный политический смысл и цель предстоящих выборов, по крайней мере, с точки зрения правительства, но не только с точки зрения правительства", - подчеркнул Пашинян.
Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня 2026 года.
