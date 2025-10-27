Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək
27 oktyabr, 2025
- 11:42
Ermənistanda 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
"İyunda parlament seçkiləri bir əsas suala cavab verəcək - Ermənistan xalqı sülhə bağlılığını təsdiqləyəcəkmi? Əks halda, ölkə münaqişəyə və forpost məntiqi ilə düşünməyə sürüklənmək riskini daşıyır", - o qeyd edib.
Ermənistanda parlament seçkiləri 7 iyun 2026-cı il tarixinə təyin edilib.
