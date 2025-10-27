İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:42
    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Ermənistanda 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    "İyunda parlament seçkiləri bir əsas suala cavab verəcək - Ermənistan xalqı sülhə bağlılığını təsdiqləyəcəkmi? Əks halda, ölkə münaqişəyə və forpost məntiqi ilə düşünməyə sürüklənmək riskini daşıyır", - o qeyd edib.

    Ermənistanda parlament seçkiləri 7 iyun 2026-cı il tarixinə təyin edilib.

    Ermənistan Nikol Paşinyan
    Пашинян: Парламентские выборы в Армении определят дальнейшее развитие страны
    Pashinyan: Parliamentary elections will determine Armenia's future path

    Son xəbərlər

    11:54

    Paşinyan: Xeyriyyəçiliyə qarşı allergiyam yaranıb

    Region
    11:50

    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    11:50

    Dövlətə 81,5 milyon manat zərər vurulub, 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub

    Hadisə
    11:45

    Bu il ərzində Gəncədə 300-dən çox şəxsin süd vəzi xərçəngi müayinəsi həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:43

    SOCAR qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb

    Energetika
    11:42

    Paşinyan: Parlament seçkiləri ölkənin gələcək inkişafını müəyyən edəcək

    Region
    11:42

    Prokuror icra başçısının sabiq müavininə 7,5 il cəza istəyib

    Hadisə
    11:41

    Azərbaycan millisinin VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının təqvimi müəyyənləşib

    Futbol
    11:41

    Bu il bölgələrdə üç mindən çox qadın süd vəzi xərçəngi ilə bağlı müayinələrə cəlb olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti