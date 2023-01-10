Пашинян: Создание прямого сообщения между основной территорией Азербайджана и НАР - важно

Открытие границы и железной дороги между Арменией и Турцией приобретает глобальное значение. В том числе, для возобновления сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой, Ираном и Азербайджаном, Арменией и Россией

Открытие границы и железной дороги между Арменией и Турцией приобретает глобальное значение. В том числе, для возобновления сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской автономной республикой, Ираном и Азербайджаном, Арменией и Россией.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.

По его словам, не только должны идти переговоры, но и предприниматься конкретные шаги, которые обеспечат динамику процесса. Он отметил важность работы спецпредставителей стран, а также прямые переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Надеюсь, в ближайшее время граница откроется и для граждан третьих стран", - сказал Пашинян.