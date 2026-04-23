Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение турецкого флага активистами движения АРФ "Дашнакцутюн" на сегодняшнем шествии в центре Еревана.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

"Никол Пашинян считает сожжение турецкого флага участниками шествия, организованного АРФ "Дашнакцутюн" в Ереване 23 апреля, накануне годовщины "геноцида армян", явно провокационным и вызывающим напряженность поведением", - отметила она.

По ее словам, Пашинян осуждает данные действия, тем более в отношении соседнего государства, считая это безответственной и неприемлемой практикой.