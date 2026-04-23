    Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

    В регионе
    • 23 апреля, 2026
    • 22:55
    Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян осудил сожжение турецкого флага активистами движения АРФ "Дашнакцутюн" на сегодняшнем шествии в центре Еревана.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

    "Никол Пашинян считает сожжение турецкого флага участниками шествия, организованного АРФ "Дашнакцутюн" в Ереване 23 апреля, накануне годовщины "геноцида армян", явно провокационным и вызывающим напряженность поведением", - отметила она.

    По ее словам, Пашинян осуждает данные действия, тем более в отношении соседнего государства, считая это безответственной и неприемлемой практикой.

    Никол Пашинян Назели Багдасарян Турция Армения Дашнакцутюн
    Paşinyan: Türkiyə bayrağının yandırılması təxribatçı davranışdır
    Pashinyan calls burning Turkish flag 'provocative' act

