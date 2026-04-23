    Paşinyan: Türkiyə bayrağının yandırılması təxribatçı davranışdır

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bayraq yandırma təcrübəsini qınayır, bunu məsuliyyətsiz və qəbuledilməz adlandırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin sözçüsü Nazeli Baqdasaryan İrəvandakı Respublika meydanında Türkiyə bayrağının yandırılması ilə bağlı danışarkən bildirib.

    "Baş nazir Paşinyan bu təcrübəni qınayır, onu məsuliyyətsiz və qəbuledilməz adlandırır. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış bir dövlətin, xüsusən də qonşu ölkənin bayrağının yandırılmasını dövlət başçısı fərqli qiymətləndirə bilməz. Bu, açıq-aydın gərginliyə səbəb olan təxribatçı davranışdır", - Baqdasaryan vurğulayıb.

