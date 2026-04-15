    Пашинян: Оппозиция пытается втянуть Армению в "разрушительную авантюру"

    15 апреля, 2026
    • 15:38
    Пашинян: Оппозиция пытается втянуть Армению в разрушительную авантюру

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская оппозиция пытается втянуть страну и народ в "разрушительную авантюру".

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом Пашинян заявил, выступая в среду в парламенте.

    "Сегодня силы (оппозиционные - ред.) представляют карты, на которых изображен Карабах и прилегающие регионы, а также флаги, символизирующие это. Развитие этой логики - неизбежная война", - сказал он.

    По его мнению, своими действиями оппозиция пытаются втянуть Армению и народ в разрушительную авантюру: "Именно поэтому люди должны встать на защиту мира (с Азербайджаном - ред.), потому что это их мир, и посягательство на него равносильно катастрофе".

    Пашинян ранее заявлял, что армянская оппозиция идет на парламентские выборы с лозунгами, которые в случае ее победы на выборах неизбежно приведут к войне с Азербайджаном.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Парламентские выборы в Армении в июне 2026 года
