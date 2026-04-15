Пашинян: Оппозиция пытается втянуть Армению в "разрушительную авантюру"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская оппозиция пытается втянуть страну и народ в "разрушительную авантюру".

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом Пашинян заявил, выступая в среду в парламенте.

"Сегодня силы (оппозиционные - ред.) представляют карты, на которых изображен Карабах и прилегающие регионы, а также флаги, символизирующие это. Развитие этой логики - неизбежная война", - сказал он.

По его мнению, своими действиями оппозиция пытаются втянуть Армению и народ в разрушительную авантюру: "Именно поэтому люди должны встать на защиту мира (с Азербайджаном - ред.), потому что это их мир, и посягательство на него равносильно катастрофе".

Пашинян ранее заявлял, что армянская оппозиция идет на парламентские выборы с лозунгами, которые в случае ее победы на выборах неизбежно приведут к войне с Азербайджаном.