В Минобороны Армении произведены новые назначения

Тарон Егиазарян назначен начальником Управления вооружения и технического обеспечения Министерства обороны Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, президент страны Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении новых руководителей в Минобороны страны.

Согласно еще одному указу, Норайр Мкртчян назначен начальником Управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Армении.

В оборонном ведомстве страны указали, что кадровые назначения произведены на основании предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна.