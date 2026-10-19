В Минобороны Армении произведены новые назначения
В регионе
- 19 октября, 2026
- 17:12
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Тарон Егиазарян назначен начальником Управления вооружения и технического обеспечения Министерства обороны Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, президент страны Ваагн Хачатурян подписал указы о назначении новых руководителей в Минобороны страны.
Согласно еще одному указу, Норайр Мкртчян назначен начальником Управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Армении.
В оборонном ведомстве страны указали, что кадровые назначения произведены на основании предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Последние новости
17:26
Кабмин продлил срок получения разрешения на строительство CЭС в ФизулиЭнергетика
17:25
В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли 53 человека - ОбновленоДругие страны
17:21
Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрдВ регионе
17:21
Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилейИнфраструктура
17:21
В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связиИКТ
17:18
Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях АзербайджанаИнфраструктура
17:17
ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходовФинансы
17:16
Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%Бизнес
17:13
Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из АзербайджанаЭнергетика