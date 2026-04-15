    Paşinyan müxalifəti ölkəni dağıdıcı avantüraya sürükləməyə çalışmaqda ittiham edib

    Region
    • 15 aprel, 2026
    • 15:42
    Paşinyan müxalifəti ölkəni dağıdıcı avantüraya sürükləməyə çalışmaqda ittiham edib
    Nikol Paşinyan

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan müxalifəti ölkəni və xalqı dağıdıcı avantüraya sürükləməyə çalışdığını bildirib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Paşinyan bu gün parlamentdə çıxış edərkən bildirib.

    "Bu gün qüvvələr (müxalif - red.) üzərində Qarabağ və ətraf rayonların təsvir edildiyi xəritələr, həmçinin bunu simvolizə edən bayraqlar təqdim edirlər. Bu məntiqin inkişafı qaçılmaz müharibədir", - o deyib.

    Onun fikrincə, müxalifət öz hərəkətləri ilə Ermənistanı və xalqı dağıdıcı avantüraya sürükləməyə çalışır: "Məhz buna görə də insanlar sülhün (Azərbaycanla - red.) müdafiəsinə qalxmalıdırlar, çünki bu onların sülhüdür və ona qəsd etmək fəlakətə bərabərdir".

    Paşinyan daha əvvəl bəyan etmişdi ki, erməni müxalifəti parlament seçkilərinə qələbə qazanacağı təqdirdə qaçılmaz olaraq Azərbaycanla müharibəyə gətirib çıxaracaq şüarlarla gedir.

    Nikol Paşinyan Ermənistan
    Пашинян: Оппозиция пытается втянуть Армению в "разрушительную авантюру"
    Pashinyan: Opposition trying to drag Armenia into 'destructive adventure'

