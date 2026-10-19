В испанской Валенсии из-за шторма "Адам" и ливней объявлен красный уровень опасности
- 19 октября, 2026
- 12:04
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Из-за шторма "Адам" и интенсивных дождей в автономном сообществе Валенсия (Испания) объявлен красный уровень опасности.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
Из-за неблагоприятных погодных условий около 100 тыс. учеников остались без очных занятий.
Между тем, мэр города Оливы провинции Валенсия заявил о том, что уже эвакуированы 2 тыс. человек.
Премьер Испании Педро Санчес в соцсетях сообщил о том, что экстренные службы ведут работы по спасению людей в труднодоступных зонах. Он призвал население избегать любых перемещений и оставаться на верхних этажах зданий.
Ранее сообщалось о том, что непогода уже унесла жизни двух человек в данном регионе.
По данным метеорологов, ожидаются осадки более 60–90 мм в час и до 200–300 мм за 12 часов, при этом не исключено, что эта зона распространится на соседние районы.