В испанской Валенсии из-за шторма "Адам" и ливней объявлен красный уровень опасности

Из-за шторма "Адам" и интенсивных дождей в автономном сообществе Валенсия (Испания) объявлен красный уровень опасности.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

Из-за неблагоприятных погодных условий около 100 тыс. учеников остались без очных занятий.

Между тем, мэр города Оливы провинции Валенсия заявил о том, что уже эвакуированы 2 тыс. человек.

Премьер Испании Педро Санчес в соцсетях сообщил о том, что экстренные службы ведут работы по спасению людей в труднодоступных зонах. Он призвал население избегать любых перемещений и оставаться на верхних этажах зданий.

Ранее сообщалось о том, что непогода уже унесла жизни двух человек в данном регионе.

По данным метеорологов, ожидаются осадки более 60–90 мм в час и до 200–300 мм за 12 часов, при этом не исключено, что эта зона распространится на соседние районы.