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    В испанской Валенсии из-за шторма "Адам" и ливней объявлен красный уровень опасности

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 12:04
    В испанской Валенсии из-за шторма Адам и ливней объявлен красный уровень опасности

    Из-за шторма "Адам" и интенсивных дождей в автономном сообществе Валенсия (Испания) объявлен красный уровень опасности.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Из-за неблагоприятных погодных условий около 100 тыс. учеников остались без очных занятий.

    Между тем, мэр города Оливы провинции Валенсия заявил о том, что уже эвакуированы 2 тыс. человек.

    Премьер Испании Педро Санчес в соцсетях сообщил о том, что экстренные службы ведут работы по спасению людей в труднодоступных зонах. Он призвал население избегать любых перемещений и оставаться на верхних этажах зданий.

    Ранее сообщалось о том, что непогода уже унесла жизни двух человек в данном регионе.

    По данным метеорологов, ожидаются осадки более 60–90 мм в час и до 200–300 мм за 12 часов, при этом не исключено, что эта зона распространится на соседние районы.

    Неблагоприятные погодные условия Шторм Валенсия Испания
    İspaniyada "Adam" qasırğası və leysan yağışları səbəbindən "qırmızı" təhlükə səviyyəsi elan edilib
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