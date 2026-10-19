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    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%

    Бизнес
    • 19 октября, 2026
    • 17:16
    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%

    Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-сентябре 2026 года составил $1 млрд 109,167 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

    Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,4%.

    За отчетный период экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $566,666 млн. Это 9,2% общего объема грузинского экспорта.

    Импорт из Азербайджана увеличился на 22,9% и составил $542,501 млн, или 3,8% общего объема импорта Грузии.

    За январь-сентябрь общий внешнеторговый оборот Грузии вырос на 9,2% и достиг $20 млрд 535,256 млн. Экспорт увеличился на 19,6%, до $6 млрд 153,217 млн, а импорт - на 5,3%, до $14 млрд 382,039 млн.

    Азербайджано-грузинские отношения
    Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 14 %-dən çox artıb
    Azerbaijan-Georgia trade rises 14.2% in January-September
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