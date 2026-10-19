Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%

Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-сентябре 2026 года составил $1 млрд 109,167 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

Это на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 5,4%.

За отчетный период экспорт Грузии в Азербайджан вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $566,666 млн. Это 9,2% общего объема грузинского экспорта.

Импорт из Азербайджана увеличился на 22,9% и составил $542,501 млн, или 3,8% общего объема импорта Грузии.

За январь-сентябрь общий внешнеторговый оборот Грузии вырос на 9,2% и достиг $20 млрд 535,256 млн. Экспорт увеличился на 19,6%, до $6 млрд 153,217 млн, а импорт - на 5,3%, до $14 млрд 382,039 млн.