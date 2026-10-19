Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    Энергетика
    • 19 октября, 2026
    • 17:13
    Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана

    В январе-сентябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана 118 893 тонны нефти и нефтяных масел на сумму $127,35 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно на 25% и 92% (1,92 раза) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Таким образом, Азербайджан занимает 5-е место среди стран-экспортеров нефти и нефтяных масел в Грузию.

    Экспорт нефти и нефтепродуктов Азербайджано-грузинские отношения
    Gürcüstan Azərbaycandan neft və neft yağları idxalını çəkdiyi xərci 92 % artırıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    17:25
    В Йемене при ракетном ударе хуситов по военному лагерю погибли 53 человека - Обновлено
    Другие страны
    17:21
    Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд
    В регионе
    17:21
    Али Асадов подписал постановление о нормах пробега служебных автомобилей
    Инфраструктура
    17:21
    В Карабахе завершено строительство 25 магистральных линий связи
    ИКТ
    17:18
    Чешская компания готова принять участие в проектах на освобожденных территориях Азербайджана
    Инфраструктура
    17:17
    ГНФАР с момента создания получил более $217 млрд доходов
    Финансы
    17:16
    Товарооборот Грузии с Азербайджаном вырос на 14,2%
    Бизнес
    17:13
    Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана
    Энергетика
    17:12
    В Минобороны Армении произведены новые назначения
    В регионе
    Лента новостей