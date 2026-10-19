Грузия почти вдвое увеличила импорт нефти и нефтяных масел из Азербайджана

В январе-сентябре текущего года Грузия импортировала из Азербайджана 118 893 тонны нефти и нефтяных масел на сумму $127,35 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это соответственно на 25% и 92% (1,92 раза) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, Азербайджан занимает 5-е место среди стран-экспортеров нефти и нефтяных масел в Грузию.